O produtor rural André Sebastião de Barros, de 56 anos foi executado dentro da sua caminhonete Mitsubishi L200 com dois tiros um no coração e outro na boca na noite de quarta-feira (26) na Avenida Castelo Branco, em São Gabriel do Oeste. um terceiro tiro acertou o interior do veículo. O veículo parou ligado em cima de um canteiro da cidade. A perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao IMOL. A Polícia está investigando o homicídio.

André era natural de Bandeirantes e deixa dois filhos.