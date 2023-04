Pistoleiro ferido é preso no Hospital da fronteira

A Polícia Nacional prendeu na quarta-feira (26) um pistoleiro ferido no Hospital Regional de Ponta Porã. Ele é apontado por pela participação no assassinato de Julio César Rodas Medina, no último domingo em uma loja em Pedro Juan Caballero.

O Pistoleiro ficou ferido após um ataque realizado com outro comparsa que continua foragido. O criminoso possui uma extensa ficha criminal, com diversos mandados por três homicídios praticados em Capitán Bado. Além de outros crimes na fronteira com Coronel Sapucaia.