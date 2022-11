Pistoleiro contratado para matar o mecânico de 40 anos é preso no Mato Grosso. A vítima foi alvejada na cabeça, no dia 12 deste mês em Costa Rica. O crime já estava planejado a dois meses pelo mandante do crime, que pagou R$ 2.400. E depois do homicídio consumado receberia mais R$ 15 mil. Segundo o Delegado Caio Ducatti, a motivação do crime foi por uma desavença trabalhista entre o mandante e a vítima.

O autor conheceu o mandante do crime, um empresário da cidade, em uma clínica quando veio para o Estado fazer tratamento de reabilitação. Segundo o relatado o empresário João Batista, cometeu suicídio dias depois do crime. O empresário ao contratar o pistoleiro disse que a vítima era traficante e estava ameaçando sua família por isso precisava dos seus serviços. O empresário teria, inclusive, fornecido a arma utilizada no crime. Após alta médica da vítima, ele deve ser ouvido na delegacia para prestar maiores esclarecimentos. O autor que tem mais de 60 condenações e teve a prisão preventiva decretada.