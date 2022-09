Jodilson Wagner de Oliveira de 39 anos foi executado no Padre Ernesto Sassida em Corumbá. Condenado por tráfico de drogas e atualmente no regime semiaberto foi surpreendido na frente de casa quando tomava tereré junto das filhas. Os criminosos chegaram num carro preto e crivaram de balas Jodilson. As filhas, a mulher que faziam almoço não se feriram. A Perícia foi acionada e encaminhou o corpo ao IMOL. O caso segue em investigação.