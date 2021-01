O brasileiro Luís Cárdenas de Souza (23) foi executado a tinos na noite de segunda-feira (4), em Pedro Juan Caballero. De acordo com as informações Luís foi executado em frente a uma casa na na Rua Zenon Ortiz no Bairro Maria Victória. Sérgio Bazzani Yúa (84) ficou ferido no atentado. Os dois foram socorridos mais Luís já chegou sem vida no Hospital. O idoso segue internado. No local a perícia encontrou diversas cápsulas de pistola 9mm. O caso segue em investigação.