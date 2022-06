O ex-diretor da Penitenciária Nacional de Tacumbú, a maior de Assunção, Óscar Daniel Olmedo González, 42 anos, foi executado na tarde deste domingo (19), durante um ataque de pistoleiros. A vítima estava em uma festa na casa do pai no bairro Obreiro na Capital paraguaia.

De acordo com a ocorrência, os pistoleiros chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diverso tiros contra o ex-diretor. Óscar estava próximo a uma churrasqueira e conversava com o pai, que presenciou o momento do atentado. Óscar foi atingido no rosto, na mão esquerda, na região dorsal e no lado esquerdo das costas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A Polícia Nacional já requisitou imagens de circuitos internos de TV da casa e também dos vizinhos, para tentar localizar os pistoleiros.