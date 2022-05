Luiz Miguel Cabrera Benitez, 26, e Pablo Alberto Vazquez Jara, 29 foram presos após executaram o mecânico Fernandez Alexis de 40 anos na sexta-feira (6) em Pedro Juan Caballero. Os dois pistoleiros estavam de moto e foram perseguidos pela Polícia Nacional em num bairro perto do centro, os dois foram cercados e presos. O médico forense César González informou que Fernandez foi alvejado por oito tiros na cabeça, no pescoço, no ombro e na barriga. A arma do crime do apreendida uma Glock calibre 9mm.

