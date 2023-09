Pix bate recorde de transações com 152,7 milhões em um único dia

Lotofácil sorteará prêmio de R$ 200 milhões no sábado, o maior da história da loteria especial

A Lotofácil da Independência irá sortear o maior prêmio da história da loteria especial, estimado em R$ 200 milhões.

As apostas já estão abertas e seguem até o sábado, 9 de setembro, mesma data em que irá ocorrer o sorteio.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a chance de selecionar os quinze números corretos na Lotofácil da Independência, em uma aposta simples, de 15 dezenas, é de uma em 3.268.760.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. É possível marcar até 20 números, mas o valor aumenta para cada dezena a mais, sendo o valor máximo de R$ 46.512,00.

Conforme aumentam os números apostados, consequentemente aumentam as chances de ganhar o prêmio máximo.

A probabilidade de ganhar na Lotofácil da Independência com uma aposta de 16 números é de uma em 204.297 acertando as 15 dezenas sorteadas.

Com 17 números, a chance é de levar o prêmio principal é de uma em 24.034.

Já uma aposta com 18 dezenas tem chance de uma em 4.005.

Com 19 números, a probabilidade sobe para uma em 843.

Com o máximo de números permitidos, 20, o apostador tem uma chance em 210 de levar a bolada.

Quando analisados os resultados secundários, tendo em vista que a Lotofácil também premia os acertadores de 14, 13, 12 e 11 dezenas, as chances sobem.

Na aposta simples de 15 números, o apostador tem uma chance em 21.791 de acertador 14 dezenas, e de uma em 691 de acertar 13 números.

O prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Desta forma, se não houver acertadores com os 15 números, a bolada será dividida entre os acertadores com 14 números, e assim por diante.

O prêmio milionário atrai muitos apostadores, pela chance de mudar de vida. Só de juros, o valor pode render cerca de R$ 1,3 milhão por mês, caso aplicado na poupança, onde os rendimentos são menores.

Para ajudar quem acredita em padrões, o Correio do Estado compilou as dezenas mais sorteadas na história da Lotofácil da Independência, que é realizada anualmente, sempre no mês de setembro, desde 2012.

As dezenas que mais saíram foram 3, 6 e 22, sendo dez vezes sorteadas.

Já os números que menos foram sorteados foram 11, 15 e 19, sendo quatro vezes cada um.

Confira a relação completa de números mais sorteados, além de todos os que já saíram a cada sorteio aqui.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha.

Nos concursos normais, s sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (de Brasília).

Já o concurso especial da Lotofácil da Independência ocorre uma vez por ano, sempre no mês de setembro.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).