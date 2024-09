Pix e outros serviços da Caixa Econômica estão fora do ar

Serviços da Caixa Econômica Federal estão fora do ar na manhã desta segunda-feira (9). Pagamentos via Pix estão indisponíveis. Mais cedo, as loterias também ficaram fora do ar e o sistema de pagamento não funcionava.

De acordo com funcionária de uma agência, que preferiu não se identificar, não foi possível realizar jogos porque o pagamento não era gerado.

Está programado para esta segunda-feira o sorteio da Lotofácil da Independência no valor de R$ 200 milhões. A indisponibilidade afetou o registro de apostas.

“Está fora do ar o sistema da Caixa, não entra em nada. Só ficamos com os bolões pra vender”, Na sexta-feira (6), a Caixa emitiu comunicado aos usuários que nos dias 8 e 9 “os serviços digitais poderiam ficar indisponíveis.”

No entanto, o aviso dizia que a instabilidade ocorreria entre 00h e 02h. Apesar disso, os serviços digitais apresentam instabilidade ou indisponibilidade.



fonte: midiamax