Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 251/2021, de autoria do deputado e 1º secretário da Casa de Leis, Zé Teixeira (DEM), que dispõe sobre divulgação de mensagem incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais, bem como em clubes de futebol, no Estado. A matéria segue para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A divulgação da frase Doe Sangue e Ajude a Salvar Vidas poderá ser disponibilizada em displays eletrônicos e banners, em pelo menos numa das placas de propaganda em estádios de futebol, quadras poliesportivas, e panfletos de divulgação de competições esportivas e eventos culturais.

O deputado Zé Teixeira justificou o projeto em tramitação. “O objetivo é dar mais visibilidade à doação de sangue em nosso Estado, conscientizando toda a população sul-mato-grossense da importância da doação de sangue e, consequentemente, propiciando a ampliação do número de doadores, pois isso é de extrema relevância para salvar vidas”, frisou.