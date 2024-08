PL facilita crédito para produtores rurais do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes

O Projeto de Lei 25/2024 aprovado pelo Congresso Nacional na quinta-feira (29) visa facilitar o acesso ao crédito para produtores rurais afetados por adversidades climáticas, especialmente no Rio Grande do Sul, onde as enchentes de maio causaram grande impacto na agropecuária. Medida esta que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (LDO) para permitir que os interessados comprovem a regularidade com o INSS e o FGTS em relação às dívidas anteriores ao evento climático.

O Governo Federal e o Ministério da Agricultura têm adotado várias medidas para apoiar a recuperação:

Apoio Técnico: Consultoria e assistência para restaurar lavouras e operações agropecuárias. Seguro Rural: Expansão da cobertura para danos climáticos. Isenção de Tributos: Redução temporária de impostos para aliviar a carga fiscal dos produtores. Parcerias Financeiras: Condições favoráveis de crédito, como juros baixos e prazos mais longos. Infraestrutura: Investimentos em drenagem e barragens para prevenir futuros danos.

Além disso, o Governo publicou uma Medida Provisória liberando R$ 1,97 bilhão em descontos para crédito rural e um Decreto regulamentando esses descontos. A prorrogação das dívidas até 16 de setembro também contribui para o alívio financeiro. Essas ações visam uma recuperação rápida e sustentável da agropecuária gaúcha.