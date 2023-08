PL tem dificuldade para lançar candidatos e pode ficar à sobra de Tereza em MS

O Partido Liberal (PL) pode ficar sem candidatos nas principais cidades de Mato Grosso do Sul e apoiar candidaturas lideradas pela senadora Tereza Cristina (PP). Até o momento, o partido não tem nomes para a disputa do próximo ano. Deputados que eram cotados para prefeituras recuaram e deixaram o partido sem muitas opções.

Os deputados federais Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) eram cotados para as prefeituras de Campo Grande e Dourados, respectivamente, mas já estão recuando para continuar em Brasília.

Rodolfo foi o primeiro a anunciar que não seria mais candidato em Dourados. Coincidentemente, depois que perdeu o controle do partido no Estado para Marcos Pollon. Já Pollon que lançou nome como pré-candidato na Capital, pode nem concorrer. Ultimamente, Pollon tem deixado dúvida sobre a disputa, afirmando que a decisão caberá ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Dourados, Rodolfo Nogueira convidou o ex-deputado Marçal Filho para se filiar ao PL, mas a tendência é que ele volte ao PSDB para disputar a Prefeitura de Dourados. Sem opções e com a força da senadora Tereza Cristina, o PL pode apoiar as candidaturas do PP nas maiores cidades do Estado.

Tereza Cristina apoiará as candidaturas à reeleição de Adriane Lopes na Capital e Alan Guedes em Dourados e deve brigar para que Jair Bolsonaro apoie seus candidatos. O ex-presidente já avisou que não conversou mais profundamente com a senadora sobre o Estado, mas falou em parceria para a próxima eleição. Além disso, disse que o PL vai concorrer apenas se tiver “candidato competitivo”.

Candidato a vice de Bolsonaro na última eleição, Braga Neto está em Campo Grande e também falou sobre candidaturas. Ele disse que o partido encomendará uma pesquisa para saber as condições de vitória dos interessados na disputa.

Pollon chegou a convidar Capitão Contar (PRTB) para se filiar ao partido, mas o convite foi recusado. Em entrevista ao Jornal O Estado, Bolsonaro chegou a dizer que Contar deveria ser candidato a vereador, contrariando os planos dele de concorrer a prefeito na Capital, o que pode ter contribuído para não ir para o PL.

