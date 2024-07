PL vai oficializar candidatura de Gianni Nogueira em Dourados em convenção marcada para 02 de agosto

O presidente do PL-Dourados MS, deputado federal Rodolfo Nogueira, por meio de convocação oficial, marcou a convenção regional da sigla para o dia 02 de agosto. A solenidade ocorrerá no auditório da ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), localizado na Rua João Rosa Góes, 355 – Centro, a partir das 18h22.

A convenção, presidida por Rodolfo Nogueira, tem como objetivo deliberar sobre questões essenciais para as próximas eleições municipais e confirmar oficialmente o nome de Gianni Nogueira como candidata à Prefeitura de Dourados.

O edital de convocação especifica os seguintes pontos na ordem do dia:

Ordem do Dia:

a) Escolha dos cargos em disputa nas eleições de 2024:

Os convencionais definirão quais cargos o partido disputará nas próximas eleições, delineando as estratégias eleitorais.

b) Escolha dos candidatos às eleições de 2024:

Serão escolhidos os candidatos a vereadores que representarão o PL nas eleições 2024

c) Deliberação de propostas de coligações partidárias:

A convenção discutirá e deliberará sobre possíveis coligações com outros partidos.

d) Sorteio dos números dos (as) pré-candidatos (as) aos cargos de vereador (a):

Os pré-candidatos conhecerão os números que os identificarão nas urnas.

e) Fixação do valor de gastos em campanha por cargo em disputa:

Serão estabelecidos os limites de gastos de campanha para cada cargo, visando garantir a transparência e equidade no processo eleitoral.

Presença de Líderes Nacionais:

A expectativa é que líderes políticos de destaque nacional também compareçam, oferecendo apoio significativo e trazendo novas perspectivas para os candidatos do PL.

Delegação de Competências:

A convenção também delegará ao presidente da Comissão Executiva Municipal, Rodolfo Nogueira, a competência para a substituição de candidatos que venham a ter seu registro cancelado e a complementação de chapa, caso necessário. Esta medida visa assegurar a continuidade das candidaturas e a integridade do processo eleitoral.

Vice:

Os eleitores de Dourados estarão atentos às definições que serão tomadas no auditório da ACED Dourados. Um dos momentos mais aguardados será o anúncio do candidato a vice-prefeito do PL, que formará a chapa com Gianni Nogueira na disputa eleitoral.