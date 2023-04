Planejamento da logística proporciona segurança no transporte de grão

O Brasil vem colhendo safras recordes nos últimos anos. O País é um dos maiores produtores mundiais de grãos, como soja e milho, e registra aumentos significativos na produção agrícola. Na safra 2022/23, o crescimento também está previsto e a estimativa mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que a produção de grãos deve chegar a 309,9 milhões de toneladas, sinalizando incremento de 13,8% com relação à safra 2021/22.

Com os avanços sucessivos, o planejamento eficiente do escoamento dos grãos se faz cada vez mais necessário, já que a produção é maior do que a capacidade de armazenamento nas propriedades rurais e em empresas que atuam no setor. Neste ponto, tanto agricultores quanto embarcadores devem estar atentos às diversas medidas que contribuem para um bom resultado na logística de transporte rodoviário, afinal, mesmo sendo a etapa final, é tão importante quanto os demais momentos da safra.

Uma forma de reduzir riscos e otimizar o processo logístico, é contar com a inteligência de fretes. A logtech goFlux é uma inovação brasileira e ajuda a conectar embarcadores do agronegócio a transportadoras, usando tecnologias inovadoras para a tomada de decisões. A plataforma atua na cotação, negociação, contratação e gestão de fretes rodoviários, sendo o elo entre as duas principais pontas, contribuindo na redução de tempo, custos e num fator muito importante nos dias de hoje: a segurança.

É através do compliance, ou seja, o conjunto de fatores que envolvem a transparência e a segurança oferecidas, que o processo é bem sucedido. “É um ganho não mensurado, mas quem contrata pode ter a certeza dos benefícios e de que não estará sendo lesado, diferente de negociações feitas de outras formas, como via aplicativos, telefone, e-mail, entre outros”, destaca Paloma Gouveia, gerente comercial da goFlux.

No fator economia, a profissional explica que há casos de 20% a 25% de redução nos custos de fretes pelo contratante, pois através da plataforma uma única oferta é capaz de atingir inúmeros transportados ou prestadores de serviço cadastrados. “Aumenta a competitividade e o embarcador consegue ter uma noção real se está pagando um preço bom no mercado”, completa.

Também para contribuir com as negociações e economia nos fretes, a solução oferece o goFlux View, que opera o mais completo big data de fretes do mercado e utiliza algoritmos que ajudam a predizer a variação do frete futuro. “Com a inteligência artificial, o embarcador tem visibilidade de preço de mercado até um ano a frente, então ele consegue se planejar sabendo quanto terá de custo com o serviço”, reforça a gerente.

Gestão de agendamento

A plataforma goFlux tem inúmeros produtos, alguns para solucionar as necessidades do transportador, outros para a do embarcador de cargas. Um deles é o Gestão de Agendamento, que faz a organização de carregamento e descarga. Numa única página, é possível ter a previsibilidade de todo o processo com a visão detalhada da operação. “O detalhamento traz a quantidade de carga, de caminhões que vão chegar para embarcar, qual dia, turno, quem é o motorista, se já carregou ou não, etc. Um produtor pequeno, por exemplo, também precisa entender a sua capacidade de escoamento diário, assim ele consegue ter organização de tudo”, explica Paloma.

Já o Gestão de Estadia fornece todas as informações necessárias para o controle da franquia ou free time do motorista do caminhão, que significa acompanhar de forma segura o seu check in e check out nos locais de embarque e desembarque. E, caso ultrapasse o tempo previsto para as operações, o sistema mostra o valor extra das horas paradas. Completando a solução para embarcadores, o produto Caminhão no Ponto permite prever as possibilidades que o transportador tem para oferecer, mostrando se está apto para atender o serviço frente à capacidade necessária.