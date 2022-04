Pré-candidato do PSD ao Governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad anunciou na manhã desta terça-feira (19) a primeira etapa do plano de governo para Mato Grosso do Sul. O plano, em construção, tem cinco eixos temáticos e atenderá demandas específicas de cada região do Estado.

“Estamos construindo um plano de governo regionalizado, dividindo o Estado de Mato Grosso do Sul em nove regiões, garantindo atendimento individualizado para cada uma delas, respeitando suas peculiaridades e suprindo suas necessidades. Estamos percorrendo o Mato Grosso do Sul, conhecendo a realidade de cada Município. Mato Grosso do Sul tem as dimensões de um País e não se pode fazer um plano de governo único, como sempre foi feito no Estado”, declarou Marquinhos.

O Plano de Governo de Marquinhos para Mato Grosso do Sul está dividido em Educação Ciência e Inovação (Educação + Cultura); Saúde e Qualidade de Vida (Saúde + Moradia + Segurança + Emprego e Renda + Assistência Social + Esporte + Lazer); Desenvolvimento Sustentável ((Desenvolvimento Econômico + Meio Ambiente + Empreendedorismo + Agronegócio + Comércio + Serviço + Indústria + Turismo); Infraestrutura e Logística (Rodovias + Ferrovias + Hidrovias + Terminais Intermodais + Matriz Energética + Telecomunicações + Rede de Distribuição de Gás + Saneamento) e Tecnologia e Eficiência da Máquina Pública (Governança + Gestão + Receitas e Despesas Públicas).

“Nosso plano de governo está sendo construído coletivamente, ouvindo toda população do Estado e com especialistas de cada área. Nunca houve um momento tão importante para selarmos um compromisso com o futuro de Mato Grosso do Sul. Um compromisso na construção de um futuro melhor e que busca cada vez mais ajudar a nossa gente. A nossa gente precisa de moradia, emprego, oportunidade, capacitação e qualificação no mercado de trabalho. Precisa de um governante presente para resolver de uma vez por todas a questão da saúde pública”, detalhou.

Marquinhos destacou ainda a necessidade de união por um Estado mais desenvolvido e humano. “Eu tenho certeza absoluta que unida, essa nossa geração vai fazer a diferença. Somos uma geração que não espera acontecer, que faz a diferença e todos ganham. Quando um governo é justo, todos ganham. Com trabalho em equipe, pessoas qualificadas, capacitadas, eficiência e entrega de resultados que mudam a vida das pessoas”, concluiu.