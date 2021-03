O Governo Federal liberou R$ 43 milhões para investimentos em Mato Grosso do Sul. A verba será usada na efetivação do plano de “Enfrentamento à Criminalidade Violenta e a Valorização dos Profissionais de Segurança Pública” entregue pelo deputado estadual Coronel David (sem partido), a pedido do governador Reinaldo Azambuja, em mãos ao presidente Jair Bolsonaro.

No ano passado, o deputado estadual esteve em Brasília acompanhado do suplente de senador e gerente de projetos da Embratur, Rodolfo Nogueira para a entrega do documento. Na ocasião, o Coronel David enfatizou a necessidade da compra de armamentos e equipamentos para reforçar a segurança, especialmente nas fronteiras, justificando que “coibir a entrada de drogas e armas por Mato Grosso do Sul é uma maneira de reduzir o nível da criminalidade em vários pontos do Brasil”.

Durante a visita de Bolsonaro ao Estado em 2018, quando ele ainda era deputado federal, Coronel David e Rodolfo Nogueira fizeram questão de levá-lo ao prédio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e demonstraram a necessidade de maiores investimentos na segurança do Estado. O presidente observou atentamente as reivindicações do Coronel David e Rodolfo e atendeu as solicitações. O montante de R$ 43 milhões liberado ao Estado é do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e coloca Mato Grosso do Sul no primeiro lugar no ranking dos estados que mais receberam investimentos em segurança pública. “Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro por ter atendido mais uma de nossas solicitações. Investir em segurança pública é a melhor forma de garantir o combate aos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho”, declarou o parlamentar.

PLANO

De acordo com a SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), os R$ 43 milhões liberados essa semana pelo Ministério da Justiça, serão utilizados pelo Governo do Estado para aquisição de pelo menos 65 novas viaturas Trailblazers, 11 Unidades de Resgate, sistema de Rádio Digital, 50 viaturas pick-ups, servidor para o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), pistolas, ônibus adaptado para serviço odontológico, oftalmológico e de audiometria, mobiliário e equipamentos e aparelhos para diagnóstico biopsicossocial para todas as forças de segurança. Até o final do ano o Governo do Estado irá entregar um total de 590 novas viaturas para fortalecer a segurança pública nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.