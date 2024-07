Plantão de vacinação acontece em shoppings e unidade de saúde no fim de semana

Neste fim de semana, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza plantão para vacinação em dois shoppings e uma unidade de saúde. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, com exceção daquelas que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG e da Dengue.

No sábado, dia 06 de julho, o atendimento acontece no Pátio Central Shopping, das 8h às 16h, e na USF Tiradentes, das 7h às 17h45. Já no domingo, dia 07 de julho, a vacinação acontecerá das 11h às 19h, no Shopping Norte Sul, e das 7h às 17h45, na USF Tiradentes.

“É a oportunidade para que as pessoas busquem os pontos de vacinação, principalmente aqueles que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, por exemplo. Estamos com aumento de casos de doenças respiratórias, entre elas a gripe, por isso é fundamental se proteger”, destaca a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.