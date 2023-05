“Plantão DEPCA” tem local específico para atender crianças e adolescentes em Campo Grande

Para atender de forma adequada crianças e adolescentes vítimas de violência, a partir de hoje (3) funciona o “Plantão DEPCA” (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), em Campo Grande.

O local vai funcionar no período noturno – a partir das 17h30min -, e aos fins de semana e feriados. Além do atendimento específico com sala de depoimento especial e para registro das ocorrências, o “Plantão DEPCA” também tem à disposição das vítimas, o atendimento do IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

“Criamos esta estrutura física e material para que as crianças e adolescentes possam ser atendidos com privacidade e maior acolhimento. Estamos no Maio Laranja, e esta entrega vem de encontro com a necessidade de um local especializado para o atendimento”, afirmou Roberto Gurgel de Oliveira Filho, delegado-geral da Polícia Civil de MS.

A delegada Anne Karine Trevizan, da DEPCA, explica que além do atendimento sem interrupção (na DEPCA e no Plantão DEPCA, na Depac/Cepol) o serviço também vai contribuir com a investigação dos casos denunciados. “Estamos em maio e é emblemático para a proteção de crianças e adolescentes. Este local é um enorme avanço para melhor atender a população com qualidade e 24h por dia”.

Além da sala para depoimento especializado, o “Plantão DEPCA” conta com atendimento do IMOL, para crianças e adolescentes vítimas. “É a primeira vez, dentro da Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) que foi operacionalizado o IMOL. Temos um consultório semelhante na Casa da Mulher Brasileira. Mas este é específico para criança e adolescente vítimas. Pensamos na questão do acolhimento, e por isso será uma extensão do que é oferecido no Plantão DEPCA. É um grande diferencial e diminui o transtorno, especialmente com deslocamento, para quem é atendido”, disse José de Anchiêta Silva, coordenador-geral de Perícias de MS.

O serviço que será prestado no “Plantão DEPCA” garante o atendimento integral das crianças e adolescentes vítimas de crimes. “O plantão poderá realizar oitivas com testemunhas e autores, além de ter local específico para depoimento especial e pericias, que é de extrema importância. Além disso, os policiais vão passar por um treinamento para atender os casos envolvendo crianças e adolescentes”, explicou Oliveira Filho.

Os 75 policiais que atuam na Depac iniciam o treinamento na próxima semana e a expectativa é de que outros 400 policiais do interior do Estado também sejam treinados.

Durante dois meses o “Plantão DEPCA” funcionou na Casa da Mulher Brasileira, onde foram realizados 152 atendimentos. “O aumento de casos denunciados, de violência contra crianças e adolescentes, aumenta ano a ano de forma gradual. Não é porque existem mais crimes, mas sim porque os casos são mais denunciados, as pessoas e as crianças mesmo, têm mais conhecimento dos delitos, entendem e procura a delegacia”, pontuou a delegada.

Cartilha

Para prevenir e informar crianças e adolescentes, a Polícia Civil, por meio da DEPCA, lançou uma cartilha com orientações sobre os vários tipos de crime praticados contra crianças e adolescentes.

O material tem 14 páginas e traz a raposa Foxy, mascote ilustrativa da unidade policial, em um diálogo lúdico e didático sobre diversas formas de violências, como estupro de vulnerável e maus-tratos.

O material pode ser acessado aqui.

Serviço

A DEPCA fica na Rua 25 de Dezembro, n. 474. O telefone é (67) 3323-2500. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A Depca/Cepol, onde funciona o “Plantão DEPCA”, fica na Rua Soldado Polícia Militar Reinaldo de Andrade, n. 167, Tiradentes. O telefone para contato é (67) 3318-9000. O local funciona de segunda a sexta-feira, no período noturno a partir das 17h30, além de fins de semana e feriado.

Texto: Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Keila Flores, Comunicação PCMS