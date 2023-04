Plantio da soja fica ameaçada com desmatamento e monocultura no Pantanal

Os problemas em relação ao plantio da soja no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, pode trazer uma discussão para solucionar as dificuldades e evitar mais desmatamento e a monocultura. Um requerimento feito pelo deputado estadual Pedro Kemp (PT) foi endereçado ao Ministério Público para investigar a área e tomar providências.

O alerta sobre a terra arrasada na região pantaneira também pode ganhar ajuda do Ministério do Meio Ambiente, através da ministra Marina Silva e também a força do Comissão de Meio Ambiente do Congresso Nacional.

Pesquisadores apontam o uso de produtos químicos altamente nocivos à biodiversidade do ecossistema pantaneiro, incluindo adubo químico, inseticida e fungicida.