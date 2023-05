Plantio de trigo na região de Ivaiporã (PR) chega aos 90%, com clima favorável ao desenvolvimento

O plantio chegou aos 90% da área destinada ao cultivo do trigo nos municípios que compõe o núcleo regional de Ivaiporã do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura do Paraná. Segundo o engenheiro agrônomo, Sergio Empinotti, em entrevista exclusiva à Agência SAFRAS, o clima para os próximos dias dever ser favorável ao pleno desenvolvimento das lavouras.

As lavouras se dividem entre as fases de desenvolvimento vegetativo (60%) e em germinação (40%).

“A área total destinada ao cultivo nesta safra é de 68 mil hectares” afirmou Empinotti. A superfície estimada incialmente era de 55 mil hectares. “O aumento se deve ao fato de que houve uma diminuição no cultivo do milho”, explicou.

De acordo com o entrevistado, a expectativa para esta safra é bastante positiva. A produtividade estimada é de 3.500 quilos por hectare. “No entanto, é importante destacar que essa projeção pode ser afetada por possíveis incidentes climáticos, como uma estiagem prolongada” completou.

A previsão para os próximos dias é de tempo seco, sem chuva. As temperaturas não devem passar dos 15°C, com manhãs frias e tardes quentes.