Plataforma promete meteorologia mais precisa

A plataforma Meteum, disponível no Brasil, é uma avançada ferramenta de previsão do tempo e clima que utiliza inteligência artificial. Ela processa dados de milhares de instrumentos terrestres e espaciais, fornecendo atualizações em tempo real aos usuários. A Meteum oferece mais de 100 parâmetros climáticos, como temperatura, umidade, precipitação, vento e umidade do solo. Com sua precisão aprimorada e modelagem climática avançada, a plataforma é uma ferramenta valiosa para tomar decisões baseadas no clima.

“Nossa missão na Meteum é disponibilizar uma plataforma de inteligência meteorológica que realmente democratize o acesso a dados meteorológicos e climáticos”, comenta Alex Ganshin, CEO da empresa. “No Brasil, uma previsão do tempo mais assertiva terá um impacto enorme na vida das pessoas. Gestão de colheitas, pecuária, logística de varejo e cadeia de suprimentos são áreas nas quais estamos entusiasmados em ajudar a facilitar decisões operacionais sustentáveis, em face da mudança climática e dos crescentes riscos”.

Alex Ganshin destaca vários casos de sucesso que a Meteum conquistou em vários setores. “Nossa tecnologia de previsão também foi capaz de ajudar uma empresa agroindustrial a reduzir em 16% os gastos com fertilizantes e repelentes. Para uma empresa de delivery, diminuímos em 17% o tempo de espera dos pedidos em períodos de chuva e neve, sendo que nossos dados climáticos ajudaram a diminuir em 17,2% o fator de risco para negociação de commodities agrícolas”, explica.

“Portanto, não é exagero dizer que quanto melhor a qualidade de sua previsão do tempo, melhor a qualidade das decisões que você pode tomar e melhor será o negócio que você pode administrar. A Meteum é especializada no desenvolvimento de pacotes API para empresas, que são econômicos e fáceis de integrar, e podem ser personalizados para qualquer tarefa ou cliente”, diz Alex Ganshin.