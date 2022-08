Vinicius Rodrigues Vieira, de 22 anos, vulgo “Vine Ribeiro” ou “Playboy”, foi morto a tiros no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. “Playboy” ao avistar a viatura do BOPE se evadiu pulando vários muros de residências. Numa das casas foi cercado e recebeu o comando de se entregar, mas de posse de um revólver calibre .32 investiu atirando nos policiais. Que em justa defesa revidaram acertando fatalmente. “Vine Ribeiro” era membro do PCC e possuía 24 passagens pela polícia. O caso foi registrado na DEPAC Centro.