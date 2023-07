Plenárias do PPA Participativo do Governo MS finalizam, mas população ainda pode contribuir com seu voto

As plenárias do PPA Participativo do Governo de Mato Grosso do Sul terminam nesta sexta-feira (07), mas a população pode participar até 31 de julho. Neste último evento, as demandas de Campo Grande, Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos foram tema do encontro.

Ao todo, foram realizadas sete plenárias onde a população, organizações da sociedade civil e lideranças políticas puderam ouvir as diretrizes que o Estado vai adotar para promover o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul.

Pautado nos conceitos para um Estado verde, inclusivo e digital, o Governo do estado vem debatendo projetos e abrindo o diálogo para que a população possa votar e participar em programas que acreditam ser mais importante para Mato Grosso do Sul.

“O PPA Participativo deu a oportunidade para a população, a sociedade civil organizada e lideranças políticas contribuírem para um projeto de crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário-adjunto da Casa Civil, Flávio Brito, que representou a Casa Civil na última plenária

Desde 20 de junho, o Governo do Estado está percorrendo as sete regiões de Mato Grosso do Sul. Os encontros passaram por Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim, Corumbá e Naviraí.

O PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, elaborado a cada 4 anos pelos estados e demais entes federados. Os debates vão construir políticas e projetos para Mato Grosso do Sul, no período de 2024/2027.

Para quem quer participar, é só acessar o endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/, até 31 de julho.

Participaram da plenária de Campo Grande, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), os secretários Pedro Caravina (Segov), Carlos Videira (Sejusp), além do assessor da Casa Civil, Dorival Betini.