Pluma de algodão registra oscilações nos preços

Os valores internos do algodão em pluma registraram certa oscilação no spot nacional, mas as quedas prevaleceram. Segundo pesquisadores do Cepea, a pressão sobre os preços domésticos veio das desvalorizações externas e do dólar, que reduzem a paridade de exportação.

Conforme dados do boletim informativo do Cepea, ainda assim, a cotação interna da pluma segue operando acima da paridade de exportação. No geral, muitos cotonicultores estão firmes em suas ofertas para vendas no spot, mas parte dos vendedores acaba sendo flexível, devido ao interesse em liquidar lotes antes da entrada de um maior volume da temporada 2022/23 e à necessidade de “fazer caixa”. Do lado comprador, a demanda por parte das indústrias e do mercado externo seguem enfraquecidas.