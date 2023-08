Plural, Festival de Inverno de Bonito recebe 100 mil pessoas em cinco dias

Muito além dos shows musicais, o FIB (Festival de Inverno de Bonito) 2023 teve um pouco de tudo: teatro, dança, cinema, oficinas, grafite, contação de histórias/literatura, gastronomia, artesanato, circo, economia criativa, esportes, programação infantil, inclusão, tecnologia e sustentabilidade.

Durante cinco dias (de 23 a 27 de agosto), a cidade de 23.659 habitantes (IBGE 2022) viu o número de pessoas se multiplicar: aproximadamente 100 mil prestigiaram as atrações, espalhadas por toda a cidade, inclusive na periferia e em escolas públicas

Pessoas de todos os lugares vieram a um dos destinos mais prestigiados do Brasil aproveitar o Festival e visitar as belezas naturais (https://www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br/turistas-estrangeiros-prestigiam-belezas-naturais-e-atividades-culturais-no-festival-de-bonito-2023/). Hotéis e pousadas trabalharam com lotação máxima.

Entre os shows, Paulinho Moska e Maria Gadú, Fafá de Belém, Iza, Emicida, Trio Parada Dura e Emicida. O slogan deste ano foi “onde a arte inspira a natureza respira”.

Novidades

Uma das novidades deste ano foi o Festival Bonitinho, que promoveu a participação das famílias por meio de uma programação voltada para as crianças, como Palavra Cantada (https://www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br/palavra-cantada-traz-alegria-ao-publico-de-todas-as-idades-com-cancoes-que-remetem-a-realidade-das-criancas/) e Mundo Bita (https://www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br/festival-de-inverno-de-bonito-combina-diversao-infantil-do-mundo-bita-e-cultura-refinada-da-danca-contemporanea/).

Inclusão

Outro foco do FIB 2023 foi a inclusão, com um espaço dedicado exclusivamente a pessoas com deficiência em frente ao palco e Libras (Língua Brasileira de Sinais) durante as apresentações (https://www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br/festival-de-inverno-de-bonito-promove-inclusao-por-meio-de-atracoes-com-acessibilidade/).