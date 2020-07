A guarnição do pelotão Nova Lima apreendeu na manhã de ontem (14), duas jovens menores de idade com duas malas recheadas de maconha. A abordagem aconteceu na Avenida Conssul Assaf Trad. As jovens afirmaram que receberiam cerca de R$3.000 em dinheiro para levar a droga até a rodoviária da de Cuiabá-MT, por intermédio de outras duas mulheres, que também foram detidas. Foram apreendidos um total de 29kg de maconha. As envolvidas e as substâncias foram entregues a CEPOL.