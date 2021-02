PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PM foi acionada na tarde de segunda-feira (8) para atender uma ocorrência de violência doméstica, na Rua João Pessoa, no Bairro Vila Aurea e acabou apreendendo um adolescente (17) com maconha, notas falsas e simulacro.

No local em contato com a vítima de 22 anos, a mesma relatou que seu marido, um adolescente, chegou em casa e começou a discutir e a difama-la usando palavras de baixo calão. Depois a empurrou em uma parece, rasgou o seu vestido, e quebrou o seu celular. Ela relatou ainda que o marido tentou enforca-la, além de sofrer ameaça constante dele e da família. Por fim ela ainda disse que o seu marido comercializa drogas e repassava notas falsas no comercio da região.

Após o relato da vítima, foi realizada uma vistoria no interior da residência, sendo localizada em um cômodo dois pacotes de maconha, 4 notas falsas no valor de R$ 50,00, segundo a mulher, quando o marido dela ouviu acionar a PM, ele teria tentado se desfazer das notas. Foi apreendido ainda 3 simulacros tipo pistola escondidos no armário de roupas do marido, as quais segundo a vítima, o companheiro estaria usando para praticar ilícitos. Conforme relato da vítima, o adolescente infrator estaria usando café e laque para envelhecer as notas falsas.

Diante dos relatos da solicitante e vítima e o marido/adolescente foram encaminhados até a Delegacia da Mulher juntamente com a droga as notas falsas e os simulacros para as providencias cabíveis, a vítima foi conduzida com lesões no braço esquerdo e arranhões, provocado pelo adolescente infrator durante a via de fato.