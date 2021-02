PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PM apreendeu uma arma de fogo no domingo (21) após briga generalizada. Segundo o comunicante a briga estaria ocorrendo em um bar, no lote 46, no grupo Tacuru. No local, testemunhas informaram que moradores locais estavam envolvidos na briga e um deles portava uma espingarda, os mesmos estariam em um lote vizinho a bordo de um veículo de cor escura.

Devido a aglomeração de pessoas que ainda havia no local, os policiais militares suspeitaram que poderia haver alguém armado, foi realizado busca em um veículo, cujo proprietário de 45 anos acompanhou a revista, sendo localizada um revólver calibre 38, carregado com seis munições, o autor disse não possuir as documentações legais de porte de arma de fogo, diante do fato recebeu voz de prisão.

Mais tarde, foi localizado o veículo Fiat Siena suspeito de estar com armas em seu interior, foi feito busca no veículo, porém não foi encontrado nada irregular, após diligencias a GUPM deslocou até o 1º Distrito Policial em Ponta Porã para as providencias cabíveis.