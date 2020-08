BATAGUASSU-MS (Correspondente) – PM apreendeu uma arma de fogo e uma porção de maconha durante abordagem a um veículo Caminhão Iveco placas de Aquidauana/MS no município. Dois envolvidos foram presos na ação. Na abordagem os documentos do Motorista, de 35 anos e do passageiro, de 28 anos, não foram encontrados nenhuma irregularidade. O passageiro disse ser o dono da arma e da droga. Ele relatou ainda que adquiriu a mesma num posto de combustíveis na cidade de Amandina/MS. Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à DP para providências.