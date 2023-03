A Polícia em patrulhamento ostensivo e preventivo na MS-164 abordou um ônibus intermunicipal que seguia com destino à Campo Grande. Foram realizadas buscas no interior do veículo, bem como em seu bagageiro, a fim de localizar algo ilícito, no interior, foi vislumbrada uma das passageiras demonstrando nervosismo, motivo pelo qual foi abordada e solicitada abrir a sua mochila no qual constatou-se que a mesma levava 9.200 Kg de maconha e 3.100 Kg de respectivamente. A autora dos fatos, uma jovem de 20 anos, informou que receberia pelo serviço R$ 1.000,00 pelo transporte da droga até a capital estadual. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Judiciaria juntamente com os 12,300kg do entorpecente para as providencias cabíveis.