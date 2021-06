Paranaíba (MS) – Durante a Operação Hórus, policiais militares realizaram a prisão de um homem que servia de batedor de um veículo que trazia 187 tabletes de maconha na região de Inocência, na noite dessa terça-feira (22/06). Dois cheques de 15 mil reais cada e dois veículos também foram apreendidos. Veja mais detalhes!

Os policiais realizavam o policiamento em ponto-base na rodovia MS 240, região do Rio Sucuriú, município de Inocência, momento em que abordaram um veículo Fiat/Uno com placa de Aparecida do Taboado/MS que transitava no sentido de Campo Grande/MS para Inocência. O condutor do veículo, um homem de 52 anos, e o passageiro do veículo se mostravam bastante apreensivos e com conversas desencontradas, no entanto, não havia nada de ilícito com os mesmos, sendo então liberados para seguir viagem.

Logo em seguida, o motorista de outro veículo Fiat/Uno com placa de Aparecida do Taboado/MS, que trafegava no mesmo sentido, jogou o carro em direção aos policiais que estava na pista e iniciou uma fuga. Um acompanhamento tático foi realizado e o veículo acabou saindo para uma ribanceira, atravessando uma cerca e adentrando o pasto de uma fazenda.

Ao chegarem no veículo, o condutor já havia se evadido a pé, sendo localizados 187 tabletes de maconha no interior do automóvel. Foi realizado contato com a equipe da Polícia Militar de Inocência para interceptar o primeiro Fiat/Uno abordado, tendo em vista que poderiam ser os batedores do carro que transportava a droga.

A equipe policial de Inocência realizava barreira no trevo de acesso a cidade, quando o motorista do Uno, ao perceber que seria novamente abordado, realizou uma manobra brusca para adentrar ao pátio de um posto de combustível e o passageiro pulo do veículo em movimento e fugiu em meios aos caminhões. Os policiais abordaram o condutor do veículo, o homem de 52 anos, que informou que reside em Paranaíba, estava com dois cheques de 15 mil reais cada e novamente apresentou conversa desconexa sobre o passageiro de seu veículo, bem como outras informações.

Assim, os dois veículos Fiat/Uno foram apreendidos, juntamente com os dois cheques de 15 mil reais cada e os 187 tabletes de maconha. O homem de 42 anos foi levado para a delegacia e outros dois ainda se encontram foragidos. O prejuízo para o tráfico de drogas está estimado em R$ 400 mil reais!