ITAQUIRAI-MS (Correspondente) – A PM recebeu na noite de terça-feira (02) a informação de que havia 2 veículos, possivelmente produtos de roubo/furto, escondidos na lateral de uma casa em um sítio abandonado, no Assentamento Caburaí. A equipe deslocou até o referido sítio e localizou os veículos mencionados na denúncia. Em checagens nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que os veículos Ford/Ranger e Honda/CRV-LX possuíam registro de roubo/furto. Em vistoria pelo interior do veículo Ford/Ranger foi verificado que estava carregado com 1.100kg de maconha.

Diante dos fatos, os veículos e a droga foram apreendidos pela equipe de Força Tática.