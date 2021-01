A Polícia Militar prendeu na terça-feira (12) duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, no Terminal Rodoviário da capital do MS. Durante abordagens na rodoviária, a equipe do Canil, com apoio da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, abordaram duas mulheres na fila de embarque de um ônibus – linha Campo Grande/MS x Goiânia/GO. Durante a vistoria nas bagagens das suspeitas, foi encontrado em uma mala de cor preta, com aproximadamente 13kg de Skank e um segunda mala com mais 16 Kg de Skamk.

As suspeitas confirmaram que receberam as drogas em uma casa na Vila Palmira. Numa ação contínua, os policiais localizaram o endereço repassado pelas mesmas, com objetivo de localizar a “boca de fumo”. Em um dos quartos do imóvel, foram localizadas três malas, contendo aproximadamente 37Kg de maconha e seus derivados, Skank e Haxixe e uma balança de precisão.

A apreensão totalizou 66,4Kg de maconha e seus derivados. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia para providências legais cabíveis.