BATAGUASSU-MS (Correspondente) – Motorista Ford Fiesta com placas de Dourados/MS foi preso hoje (3) transportando mais de 8 Kg de cocaína na MS-395. Os policiais deram ordem de parada e ao ser solicitado a documentação pessoal e do veículo, a guarnição percebeu que o homem de 33 anos apresentou nervosismo exacerbado, o que motivou uma vistoria minuciosa no interior do carro. Durante as buscas, foi localizado oculto sob o painel o entorpecente. Ao ser indagado, o indivíduo relatou que foi contratado por um desconhecido via aplicativo de mensagens, e que pegou o veículo numa praça em Dourados/MS e que receberia 2 mil reais para entregá-lo em Três Lagoas/MS. Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à DP sendo autuado em flagrante pela Autoridade Policial.