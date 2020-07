NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – A PM apreendeu no último dia 24 557 Kg de maconha que estavam sendo transportados em um veículo Hyundai HB20 com placa de Campo Grande MS. A equipe policial realizava o policiamento preventivo e ostensivo na Avenida quando deu ordem de parada ao motorista que não obedeceu e se evadiu em alta velocidade. De imediato os policiais militares realizaram o acompanhamento tático e mais a frente o autor abandou o veículo, não sendo localizado. Ao realizar a consulta no sistema policial, as placas constavam fixadas em veículo de Campo Grande/MS e Presidente Prudente – SP ambos na cor Prata. Ainda no interior do veículo foi encontrada uma carteira, e nela constavam os documentos pessoais do motorista, um homem de 23 anos natural de Corumbá/MS.

A apreensão foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil do Município de Angélica/MS para as investigações e providências.