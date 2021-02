PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Policia Militar realizava patrulhamento ostensivo nesta terça-feira (9) preventivo na região do bairro São Vicente de Paula, quando por volta das 8h25 avistaram um veículo GM Prisma com placas de São Carlos/SC trafegando pela MS 164. Foi realizado acompanhamento tático, até o veículo ser abordado, no interior foi encontrado 2 caixas de óculos, 3 caixas de cigarros e 01 bola de pneus de vários tamanhos. O motorista afirmou que estava transportando produtos de origem estrangeira sem as devidas notas fiscais. A mercadoria apreendida foi encaminhada até à Receita Federal do Munícipio.