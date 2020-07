SONORA-MS (Correspondente) – A polícia militar apreendeu na manhã do dia (14), uma moto irregular. A Guarnição de Serviço realizava rondas pela cidade, quando na avenida Wilson Borbosa Martins na região central visualizou o piloto da moto Honda/Titan 125 que ao ver a presença da viatura policial fez uma conversão na Avenida Pedro Pedrossian. Na abordagem e solicitação dos documentos e ele confessou que não possuía CNH e que os documentos da motocicleta estariam vencidos (CRLV). Os policias constataram através do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) que o condutor tinha 17 anos de idade. Diante dos fatos foi elaborado as notificações pertinentes de acordo com o CTB e a motocicleta encaminhada ao pátio do Detran.