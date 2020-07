JARDIM-MS (Correspondente) – PM em rondas ostensivas pelo distrito de Boqueirão Abordou um ônibus de passageiros, que fazia a linha Bela Vista/Campo Grande. Ao ser realizada a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram dois fardos de mercadorias, contendo diversas roupas. A proprietária dos itens, uma mulher de 52 anos, relatou que havia adquirido as roupas na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e iria vendê-las na cidade de Campo Grande. Devido à falta de documentação de regularidade fiscal, foi feita a apreensão dos produtos, que serão encaminhados à Receita Federal, em data oportuna. A proprietária foi liberada, conforme Legislação vigente.