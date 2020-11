JAPORÃ-MS (Correspondente) – A PM durante um policiamento ostensivo e preventivo na tarde de segunda-feira (2) pela MS-386, próximo à Aldeia Porto Lindo, avistou um veículo GM/Montana em fundada suspeita. O veículo, com placas de Loanda/PR, estava abandonado e ligado, sendo que seu motorista foi visto evadindo-se do local. Foram feitas buscas a fim de localiza-lo, porém sem êxito. Em vistoria pelo interior do carro foram encontrados, 2762 pacotes de cigarros contrabandeados, além de 01 rádio transmissor. Diante dos fatos, o veículo e a carga foram apreendidos pela guarnição policial militar e encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo/MS.