Dourados (MS) -Durante a Operação Hórus, que está sendo coordenada pelo Comando de Policiamento de Área – 1 (CPA-1), policiais militares do 3º Batalhão e do CPA-1, apreenderam na manhã desta terça-feira (06), 04 tabletes de maconha em mochila.

Os policiais realizavam policiamento na região do Assentamento Corona , quando na região conhecida como casa velha visualizaram um indivíduo que estava saindo de um matagal, este ao ver a viatura, rapidamente jogou uma mochila no chão e correu, foi feita a abordagem do cidadão, em diálogo com a equipe relatou que na mochila haviam alguns tabletes de maconha e que fazia o trabalho de mateiro (indivíduo que cuida da pista).

Diante do relato foi lhe dada voz de prisão, foi dito os seus direitos constitucionais, foi feito uso de algemas devido a possibilidade de empreender fuga e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para as providências cabíveis. A substância análoga à maconha( 4 tabletes), pesaram aproximadamente 4,750 kg.