NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – A PM foram informados na noite de domingo (27), via denúncia anônima, de que havia uma movimentação típica de tráfico de drogas no Porto Caiuá no Município. De imediato, uma guarnição deslocou até o endereço indicado e localizou um veículo Hyundai/I30 de cor preta. Em checagem nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que as placas afixadas ao veículo não pertenciam a ele, porém não havia queixa de roubo ou furto. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido pela guarnição policial militar.