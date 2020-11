PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PM em patrulhamento na BR-463 sentido a Dourados apreendeu na última segunda-feira (24) 4500 maços de cigarros.

Os policiais visualizaram o motorista (43) trafegando em alta velocidade e realizando ultrapassagens proibidas. A equipe policial realizou acompanhamento tático ao veículo, abordando-o em frente ao IFMS. O motorista e o carona de 30 anos, foram identificados e após checagem foi constatado que não havia nada em desfavor dos mesmos.

No interior do veículo, um GM Celta de cor cinza, com placas de Dourados/MS foi encontrado várias caixas de cigarro. A mercadoria estava sem a devida documentação aduaneira.

Diante dos fatos o motorista foi notificado por ultrapassagem em faixa continua conforme o “Código de Trânsito Brasileiro”, os cigarros e o automóvel foram encaminhados até a Receita Federal do Brasil para as providencias cabíveis.