BATAGUASSU-MS (Correspondente) – PM com apoio do Frigorífico Frigolon, instalado no Município de Santa Rita do Pardo realiza a testagem para COVID-19 em todos os policiais da área da 7ª CIPM. O Frigolon, por intermédio do seu sócio administrador Hamilton José Sentinello, fez a doação dos testes em duas etapas. Todos os policiais lotados em Bataguassu, Anaurilândia e Santa Rita do Pardo passarão por nova testagem a partir desta semana.

As testagens nesses policiais permitiram, até o momento, identificar 07 casos confirmados do novo Coronavírus, todos assintomáticos. Desse total, 6 já estão curados e 1 ainda em isolamento domiciliar. A PM em apoio aos órgãos de Saúde, tem atuado na linha de frente do combate a Covid-19, principalmente nas situações onde há descumprindo das normas contidas nos decretos municipais, que visam a disseminação do vírus.