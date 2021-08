FÁTIMA DO SUL-MS (Correspondente) – A Polícia Militar conduziu três pessoas por porte de drogas. Os policiais em ronda ostensiva abordaram um veículo de cor branca estacionado em local ermo e escuro. Após a vistoria no carro e nos indivíduos foram apreendidos 15 gramas de maconha. Questionados sobre a droga os eles negaram que faziam uso de entorpecentes. O dono do carro disse que a droga pertencia um amigo, que reside em Dourados/MS, o mesmo afirmou que teria ido a uma festa na cidade na noite anterior, e que esse amigo teria deixado o recipiente com a maconha no interior do veículo, disse que tinha conhecimento que a droga estava no carro.

Diante do exposto, foi realizada apreensão da droga e encaminhada, juntamente com os abordados, até a Delegacia de Polícia Civil local para as providências cabíveis.