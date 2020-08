JARDIM-MS (Correspondente) – PM cumpriu ontem (24) um Mandado de Prisão no Município. A Equipe policial realizava rondas nas imediações do Terminal Rodoviário Deolindo Peixoto, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e procederam à abordagem. Após a consulta dos dados pessoais do homem, de 34 anos, a guarnição constatou que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Logo, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.