MIRANDA-MS (Correspondente) – Quinta-feira, 26/11/2020, a Equipe Rádio Patrulha de Miranda realizou a prisão de mais uma pessoa com pendências judiciais. A PM na quinta-feira (26) cumpriu um mandado de prisão no município. Os policiais realizavam rondas ostensivas e preventivas pela região central para o cumprimento de um mandado de prisão. Em dado momento avistaram um homem de 42 anos caminhando pelas ruas e o identificou, sendo confirmado que se tratava do procurado. Após as verificações, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as devidas providências.