Corumbá-MS (Correspondente) – Devido a pandemia pela qual passamos em 2020, muitas famílias perderam entes queridos, amigos e empregos, causando um impacto negativo na vida dessas pessoas. Em virtude desse acontecimento, o Comando do 6º Batalhão de Policia Militar realizou a Campanha “Natal Solidário, Doe brinquedo e Faça uma criança Feliz” com o objetivo de arrecadar brinquedos e distribui-los para crianças de famílias carentes e assim trazer esperanças e alento para essas famílias.

A Campanha ocorreu entre os dias 17 de novembro a 18 de dezembro e arrecadou cerca de 1000 brinquedos. As doações foram feitas por moradores, comerciantes, empresários e também teve apoio do Ministério Público. Na terça-feira (22) de dezembro os brinquedos foram entregues as crianças do Assentamento São Gabriel e Distrito de Albuquerque (área rural) e na data de hoje os Policiais Militares entregaram os presentes na área urbana de Corumbá e Ladário, presenteando em torno de 1000 (mil) crianças.

Nas palavras do Comandante do 6º BPM o objetivo foi levar alegria para crianças de comunidades mais distantes e marcadas pelos reflexos da pandemia. “ Foi muito satisfatório ver alegria e felicidade das crianças, assim como a satisfação dos pais que ficam felizes ao ver seu filho sorrir e agradecido pela ação, e assim fortalece a proximidade da Polícia Militar com a Comunidade”.