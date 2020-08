NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – PM apreendeu durante o final de semana uma aparelhagem sonora e dispersou aglomerações na cidade. Durante atendimento de denúncias de descumprimento às medidas sanitárias em razão da prevenção do Covid-19 e de perturbação do sossego alheio, recebidas via 190, as equipes de serviço constataram o cometimento das infrações e tomaram as medidas necessárias para sanar as irregularidades. Dessa forma, 1 aparelhagem sonora foi apreendida e, ao menos, 80 pessoas aglomeradas foram dispersadas.