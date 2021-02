JARDIM-MS (Correspondente) – Durante o policiamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar, entre sexta-feira e domingo (19 e 21), em toda a área do 11º BPM, foram abordadas 343 pessoas e 159 veículos. 24 pessoas foram encaminhadas à Delegacia, dois veículos removidos ao Detran e 23 autos de infração confeccionados.

Todas as ações se deram em virtude da execução da Operação Hórus, realizada pela Polícia Militar, com parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Nesse período, em Jardim, um mandado de prisão foi cumprido. Em Nioaque, dois homens foram presos por dirigir sob a influência de álcool. Ambos não possuíam CNH, e um deles, também, foi autuado por infração de medida sanitária preventiva. Ao todo, sete adultos e quatro adolescentes foram autuados por infração de medida sanitária preventiva e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Nioaque.

Em Bela Vista, um homem foi autuado e conduzido à Delegacia, por infração de medida sanitária preventiva e em Porto Murtinho, nove pessoas foram notificadas e orientadas.

Em Caracol, um revólver calibre .32, com três munições intactas, foi apreendido. No distrito de Boqueirão, os policiais apreenderam 10,6 kg de maconha durante a abordagem a um ônibus de passageiros. A proprietária da droga, de 23 anos, foi presa.