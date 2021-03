Condenado o 2º tenente Nilson Fernandes Sena preso em flagrante após furar a quarentena e também o serviço para ir a uma festa em Bataguassu-MS. O militar responde por dois crimes. A audiência de julgamento foi realizada no inicio do mês. O Conselho Especial de Justiça, por maioria de 3 votos a 2, condenou o policial militar por embriaguez em serviço e também pelo descumprimento de missão previstos nos crimes do Código Penal Militar. Ele foi absolvido por resistência mediante ameaça, desacato a militar e infração de medida sanitária preventiva.

Diante disso a sentença de detenção é de 1 ano e 2 meses a serem cumpridos inicialmente em regime aberto podendo apelar em liberdade. O Policial Militar esteve detido no Presídio Militar em Campo Grande/MS.